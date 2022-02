Lazio, Eriksson: “È stato il periodo migliore della mia carriera. E Nesta…”

L’ex allenatore della Lazio, Sven Goran Eriksson, in un’intervista al Guardian ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera. La parentesi in biancoceleste difficile da dimenticare, ha fatto la storia del club alla guida di una squadra fortissima: “Alla Lazio è stato il periodo migliore della mia carriera. Ho vinto sette trofei in meno di quattro anni”. In quella squadra c’erano anche Alessandro Nesta e Sinisa Mihajlovic, su di loro ha rivelato: “Quando ho detto sì all’Inghilterra, Nesta è venuto da me dicendomi di restare. Volevo provare a tenere entrambe le panchine, ma era impossibile e ho rassegnato le dimissioni. Mihajlovic? Pensava di essere il migliore in tutto: miglior sinistro, miglior destro, miglior tiro, miglior velocità. Con lui, calciare una punizione era come tirare un rigore. Il suo sinistro era meglio del destro di Beckham”

MANCINI – “Alla Sampdoria dirigeva il club. Chiamava pure la cucina quando sapeva che avremmo fatto tardi dicendo di tenere la pasta in caldo. Era coinvolto in tutto, un figlio per il presidente Mantovani che spesso ospitava lui e Vialli a cena a casa sua. Roberto aveva standard molto elevati, in campo pretendeva il massimo e litigava sempre con gli arbitri e i compagni di squadra. Ma che talento! Poteva fare di tutto in campo”

