Lazio Women, Catini può sorridere: a Brescia con Pittaccio e Falloni

La Lazio Women inizia il girone di ritorno da Brescia. Questo pomeriggio, alle 14:30, le biancocelesti affronteranno le rondinelle per consolidare il primo posto in classifica. Le inseguitrici sono vicine (cinque squadre in 3 punti), non c'è margine d'errore.

INFERMERIA - Nelle ultime giornate Catini ha avuto problemi con l'infermeria, ma ora può sorridere: come riporta la rassegna stampa di Radiosei per questa trasferta avrà a disposizione Pittaccio e Falloni, a breve riabbraccerà anche Visentin e Pezzotti (ferme da circa un mese). Orlando e Musolino lavorano per tornare a disposizione. L'unico forfait certo fino a fine stagione è quello di Vivirito per la rottura del legamento crociato. Per la partita è stata convocato il neo acquisto Moraca, potrebbe esordire a partita in corso.