Lazio | Zaccagni, la crescita è certificata dai numeri. E ora rincorre il primato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'estate scorsa la Lazio ha coccolato Zaccagni, ma anche pungolato, facendolo diventare in un colpo solo il giocatore più pagato dello spogliatoio, promuovendolo a capitano e dandogli la maglia numero 10. E lui ha risposto presente, alzando (e non poco) il rendimento. Col gol alla Real Sociedad in Europa League giovedì sera è arrivato a quota 8 in stagione. Solo Castellanos ha un bottino maggiore, riporta il Corriere della Sera. Il capitano ha una media di una rete ogni 222 minuti giocatori, ha già segnato di più rispetto a tutto il 2023-24 (aveva messo a referto sette marcature) e in tutta la carriera solo nel 2022-23 ha siglato più gol (10). Certo, in questa stagione ha sfruttato anche tre rigori, ma di fatto il rendimento è migliorato. In Europa, su azione, Zac non segnava addirittura da quasi tre anni: febbraio del 2022, contro il Porto.

TORNA ALLA HOMEPAGE