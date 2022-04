Lazio, Zaccagni si scatena contro il Sassuolo. E Mattia ha una doppia missione...

L'esterno vuole festeggiare l'esordio in Nazionale e farsi perdonare il giallo che lo ha costretto a saltare il derby contro la Roma...

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ritrova Mattia Zaccagni. Il numero venti biancoceleste manca dal 14 marzo, dalla sfida all'Olimpico contro il Venezia. Un match difficile per Mattia che ha rimediato un cartellino giallo sanguinoso che gli ha fatto saltare il derby contro la Roma. Domani contro il Sassuolo, il tecnico delle aquile punta soprattutto su di lui che deve farsi perdonare quell'ingenuità. Non solo perché Zaccagni vuole festeggiare anche con la Lazio l'esordio con la Nazionale di martedì sera in Turchia. Mattia lo farà contro il suo avversario preferito. L'esterno biancoceleste ha già incontrato il Sassuolo due volte in stagione e ha realizzato tre reti. Alla doppietta della prima giornata con la maglia del Verona si è aggiunta la rete al Mapei Stadium con la Lazio. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i neroverdi sono in assoluto la squadra ha cui ha realizzato più reti in carriera insieme allo Spezia. La Lazio ha otto giornate per provare a chiudere al meglio la stagione e Sarri si affida molto anche all'ex Hellas.