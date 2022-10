Luis Alberto, un gol per compiere una magia: il traguardo da raggiungere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Domani la Lazio affronterà l’Atalanta al Gewiss Stadium, nell’undicesima giornata di Serie A. Sfida importantissima per i biancocelesti, sarà determinante per il prosieguo verso la tanto desiderata Champions League. C’è curiosità di conoscere le scelte di Sarri che, privato di Ciro Immobile, dovrà rivedere la sua formazione. Spera di avere una chance da titolare Luis Alberto che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, al momento è un passo indietro rispetto a Vecino. Il centrocampista ha nel mirino un importante traguardo: un gol per raggiungere quota 40 in Serie A e conquistare il quarto posto in solitaria nella classifica dei migliori marcatori spagnoli di tutti i tempi nella massima serie, rincorrendo Iago Falque, Luis Suarez e il primatista José Maria Callejon. Il dieci biancoceleste dovrà compiere una magia, questa volta però per sé stesso.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE