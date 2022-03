Macedonia, Bardhi allarma l'Italia: "Azzurri state attenti. Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Italia - Macedonia del Nord è alle porte: c'è una finale da agguantare. Domani allo Stadio Barbera di Palermo la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà Milevski e i suoi nel tentativo di raggiungere la finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia. Ad esprimersi in merito, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è Enis Bardhi, numero 10 della Macedonia del Nord. Il ragazzo è una mezzala di regia, capace di inserirsi e tirare dalla media distanza e nei calci piazzati è uno specialista. Bardhi sulla sfida di domani ha dichiarato: "L’Italia è favorita, ma non sempre vincono i favoriti. Sarà una partita molto difficile per noi. L’Italia è campione d’Europa e non mi aspettavo di vederla ai playoff. Sono sorpreso, ma il girone è finito e ora si ricomincia. Qualche possibilità di spuntarla c’è, gli azzurri stiano attenti".

PARTITA - "Ogni momento della partita sarà fondamentale. Per vincere serviranno lotta e intensità. E poi ci aiuteranno i nostri tifosi. Ognuno di noi è responsabile e sa come affrontare la partita. Non sentiremo pressioni. Credo nella mia squadra e so che tireremo fuori l’anima, mettendo tutto quello che possiamo in campo. Elmas è un giocatore importante. Ci mancherà, è ovvio, ma combatteremo anche senza di lui. Dovremo fare attenzione a Immobile, Insigne e Verratti. Penso possano essere i giocatori decisivi per l’Italia, anche se ce ne sono altri e non so se basterà fermare quei tre".