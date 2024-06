Malesani ‘promuove’ Baroni: “È preparatissimo. E poi…”

Fonte: Fabrizio Parascani

Alberto Malesani ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato di Marco Baroni, il prossimo tecnico della Lazio. L'ex allenatore del Parma lo conosce bene e ha dichiarato: "Baroni è preparatissimo, ha grandi qualità tecniche e umane".

Malesani ha voluto rivolgersi ai tifosi della Lazio, come fece un anno fa con quelli del Verona, dicendo che Baroni è un ottimo allenatore ed è molto preparato. Nel corso dell'intervista, tuttavia, si è soffermato sul contesto diverso e sulle ambizioni non paragonabili tra la Lazio e il Verona. A suo dire, è sbagliato dare delle etichette ai tecnici, in quanto a suo dire Baroni si merita una chance importante come quella di allenare la Lazio.

L'ex tecnico del Parma sul prossimo tecnico della Lazio non ha perplessità: Baroni merita l'approdo in una grande squadra come la Lazio per la bravura che ha dimostrato nel suo lavoro. Sul malcontento dei tifosi della Lazio per la scelta di Baroni come nuova guida tecnica, Malesani ha ribadito sia un tecnico all'altezza, ricordando che nel calcio non si può esprimere una valutazione solo in base al nome, ma è necessario basarsi sui risultati ottenuti e sulle idee.

Da non sottovalutare - infine - che Baroni è stato un giocatore importante e questo è un aspetto che conta in uno spogliatoio. Nella parte finale dell'intervista è stato chiesto a Malesani se il suo ex allievo riuscirà a gestire le pressioni di una piazza come la Lazio. Secondo il suo punto di vista, Baroni è in grado di ottenere il meglio dalla rosa a disposizione, ma dipende anche dagli obiettivi fissati dalla società e dal tipo di squadra verrà allestita. Un ultima battuta sulla scelta di Lotito: è un presidente che ha pazienza e nel passato ha sempre scelto bene i suoi tecnici, gli darà il tempo necessario per fare bene.

