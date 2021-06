Marchegiani: "Lazio con Sarri le premesse per una grande squadra. E Inzaghi..."

RASSEGNA STAMPA - «Inzaghi? Credo che fosse arrivato il momento di separarsi. Sarà molto difficile migliorare il lavoro fatto da Inzaghi; ha valorizzato i giocatori, ha ottenuto risultati importanti, ha riportato quell'annusiamo che mancava. E questo farà sempre parte della storia di Simone Inzaghi. Può dispiacere per il modo in cui si è concluso il rapporto ma è stata una scelta logica, un'occasione per entrambi». A parlare così è Luca Marchegiani. L'ex portiere biancoceleste ha parlato sulle pagine de Il Tempo commentando anche l'arrivo di Sarri alla guida delle aquile: «Ritengo che Sarri sia l'allenatore perfetto per la Lazio. Prenderà in mano una squadra già evoluta, il mercato potrebbe migliorarla ulteriormente: ci sono tutte le premesse per vedere una grande Lazio». Non potevano mancare i complimenti a Ciro Immobile che riesce a segnare in qualsiasi modo e sta dimostrando anche con la Nazionale.