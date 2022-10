Marco Parolo, schiera la formazione dei suoi sogni: ci sono tre laziali

Fonte: Fabrizio Parascani

Marco Parolo ha scelto l'undici dei sogni. L'ex centrocampista della Lazio, ha individuato come modulo il 4-3-3. In Porta Antonioli; in difesa da destra a sinistra Maicon, Barzagli, Chiellini, Radu; in mezzo al campo Iniesta, Gerrard, Pastore; davanti Felipe Anderson, Ibrahimovic, Immobile. Allenatore Antonio Conte. L'attuale talent di Dazn, nel suo roster ha inserito Ciro Immobile, suo compagno di stanza nel periodo alla Lazio. Il centrocampista di Gallarate, come riporta l'edizione odierna di Sportweek, sul bomber biancoceleste ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Unico nel vedere la porta, impressionante per la facilità di calcio. Ho spinto perché venisse alla Lazio 'Tu fai gol, abbiamo bisogno di te". Su Felipe Anderson, Parolo si è espresso così: "Il primo Anderson della Lazio è un giocatore che non ho più visto. Giocava, si allenava, con una scioltezza, una naturalezza, da giocatore di un'altra categoria”. Su Radu, infine, suo capitano ai tempi della Lazio: "Arrivo dal Parma, dove avevo segnato 8 gol, e mi dice 'Vediamo che giocatore sei'. Pensai 'Vedrai se non arrivo in doppia cifra'. A fine campionato ne avevo fatti 10".

