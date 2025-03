Mihajlovic, il ricordo di Frey: "Aveva un sinistro speciale". E quel Fiorentina - Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Uno dei giocatori più forti e iconici degli ultimi trent'anni Viola è senza dubbio Sebastian Frey. Oggi tornerà a Firenze in occasione del Pepito Day, il saluto al calcio di Giuseppe Rossi, in programma alle 18. Il portiere ex Fiorentina, durante un'intervista al Corriere dello Sport, ha toccato vari argomenti.

Dal tema portiere fino alla Fiorentina, passando per i ricordi del passato e la vita nel presente, Frey ha anche ricordato Sinisa Mihajlovic. A specifica domanda su chi lo mettesse veramente in difficoltà quando indossava i guanti, Seba ha risposto così: "Uno sì, era Sinisa Mihajlovic. Quando sapevo di giocare contro di lui facevo sedute specifiche, una solo per prepararmi sulle punizioni. Aveva un sinistro speciale". E se tira Sinisa è gol, d'altronde era così.

Frey ha segnato la storia della Serie A, è stato uno dei portieri più forti degli anni '10. Con la maglia viola si è tolto numerosi soddisfazioni e ha giocato delle partite grandiose. Una che ancora oggi si ricordano a Roma è quel Fiorentina - Lazio del 2009, gara in cui parò veramente di tutto: "Tutti me la ricordano. Quel pomeriggio feci una quantità enorme di parate. Ma ci sono state anche tante partite in cui magari ho dovuto fare solo un intervento".