Milan - Lazio, Zaccheroni: "Inzaghi mi ha stupito. Luis Alberto? Prezioso"

Milan e Lazio si sfideranno a San Siro nel match in programma questa sera alle 20:45 e che chiuderà l'anno della Serie A. Il doppio ex Alberto Zaccheroni ha detto la sua in merito come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. "E’ difficile ricaricarsi dopo quello che è successo la scorsa stagione. Hanno dato il meglio e davanti avevano l’occasione della vita: erano talmente lanciati che senza l’interruzione per la pandemia avrebbero davvero potuto vincere lo scudetto". Poi su Luis Alberto aggiunge: "Mi sembra un po’ umorale ma ha personalità. Offre un contributo prezioso a Immobile che sta facendo qualcosa di disumano. Fare gol in A resta più difficile che farlo altrove. Mi permetto di dire che aspetto ancora l’esplosione di Milinkovic: ha tutto per essere la miglior mezzala in circolazione, deve sbloccarsi". Questo il pensiero di Zaccheroni rimasto colpito anche da mister Inzaghi in veste di allenatore: "Da allenatore è molto coinvolto, da calciatore era più distaccato".

Milan - Lazio, Lazzari contro Calabria: duello tra esterni italiani a San Siro

Lazio, occhi puntati su Correa: sempre decisivo a San Siro

TORNA ALLA HOME