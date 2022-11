Milinkovic, il rinnovo con la Lazio e il "rischio" cessione: il pensiero di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Insieme a Luis Alberto, Milinkovic è sicuramente tra i giocatori della Lazio di cui si sta parlando di più in questi giorni di pausa dal campionato. Il Sergente è ora in Qatar con la Serbia, pronto a vivere un Mondiale da protagonista. Poi ci sarà tempo e modo per decidere il suo futuro, avendo un contratto con la Lazio che scadrà tra un anno e mezzo. Lotito, dalla sua, ha le idee piuttosto chiare in merito all'intricato caso Sergej. Ecco il suo pensiero, riportato da Il Messaggero: "Tutti dicono Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita, si sa quanto vale (almeno 100 milioni, ndr) per me e per la Lazio, e io sono fermo ai discorsi sul rinnovo". Il patron biancoceleste, infine, ha augurato al centrocampista di fare una grande Coppa del Mondo, poiché rappresenta i colori della Lazio in Qatar, così come Vecino. I discorsi sono tutti rimandati, e la situazione è al momento poco chiara. Non lo è affatto la "strategia" del patron.

