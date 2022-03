Mondiali, Fonseca: "Italia o Portogallo? Gli azzurri sono più squadra ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco meno di dieci giorni e l'Italia di Roberto Mancini sarà chiamata a scendere in campo al Renzo Barbera di Palermo per la sfida con la Macedonia del Nord. Gli azzurri dovranno necessariamente vincere per poi giocarsi la finale contro una tra Turchia e Portogallo, in palio l'accesso ai Mondiali in Qatar.

Sul tema è intervenuto il portoghese e ex allenatore della Roma Paulo Fonseca, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei: "Italia o Portogallo? Difficile dirlo. L’Italia e la Spagna per me sono le più forti. Gli azzurri sono più squadra e lo hanno dimostrato facendo un Europeo bellissimo, ma il Portogallo ha tante individualità".