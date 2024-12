Mourinho: "La mia partita perfetta? Il 4-1 alla Lazio". E sulla Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Alla vigilia del nuovo anno, José Mourinho si è lasciato andare ad alcune confessioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Il tecnico portoghese ha iniziato il 2024 sulla panchina della Roma, esonerato dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, e attualmente è sulla panchina del Fenerbahce. Nella carriera del mister, però, ci sono state altre infinite squadre, tra cui il Porto, contro cui si è sfidata la Lazio nella semifinale di Coppa UEFA 2002/03. Proprio quella partita, terminata 4-1 per la squadra di Mourinho, è considerata dal tecnico "la partita perfetta", perché dopo che i capitolini sono andati in gol dopo 50 secondi non hanno più toccato palla. Naturalmente, nel corso dell'intervista l'allenatore del Fenerbahce ha anche avuto modo di parlare del suo recente passato come allenatore della Roma, affermando candidamente di non aver più seguito i giallorossi dopo l'esonero, al contrario dell'Inter, con cui ha conquistato il triplete, che segue ancora volentieri.