Napoli, De Laurentiis arriva in ritiro ma è gelo con Insigne

E' ancora gelo totale tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e il capitano Lorenzo Insigne. Gli azzurri si trovano in questo momento a Rivisondoli per completare la seconda parte di ritiro e il patron azzurro ha raggiunto ieri la squadra. Solo un breve saluto tra i due, non è ancora il momento di parlare della questione spinosa del rinnovo anche perché nessuno dei due sembra volere cambiare la sua posizione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Insigne ha chiesto un aumento dello stipendio fino a 6 milioni di euro per quattro anni, De Laurentiis invece è disposto a riconoscergli 3,5 milioni. La situazione potrebbe anche non trovare una soluzione e Insigne potrebbe iniziare il campionato con il contratto in scadenza e valutare se più in là ci saranno i presupposti per un riavvicinamento.

