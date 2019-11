Napoli: "Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate". Previsti provvedimenti

Piove sul bagnato in casa Napoli. Seppur innocue, le dichiarazioni di Elmas non sono piaciute alla società di De Laurentis che, qualche giorno fa, aveva indetto il silenzio stampa. Dal ritiro della sua Nazionale (la Macedonia del Nord) però Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato: "Siamo appena all'inizio, la Juve ha tutto per vincere lo scudetto, ma può anche perderlo". Nulla di stravolgente in realtà, ma il Napoli ha risposto immediatamente con un comunicato diramato attraverso Twitter: "Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore".

