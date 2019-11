Lazio, può essere l'anno della consacrazione: Zoff ci crede

Una stagione per riprendersi, e poi tornare più forti. È quello che è successo alla Lazio, colpita prima dagli arbitri e poi dall'Inter nel 2017/18, scioccata per quella Champions League sfumata a un centimetro dall'agognato (e meritato) traguardo. Alt, reset. Dopo lo scorso campionato in chiaroscuro, questo potrebbe essere l'anno della svolta. La pensa così anche l'ex biancoceleste Dino Zoff, il cui intervento è stato riportato dalla rassegna stampa di Radiosei: “Chi è la favorita per il quarto posto? Inter e Napoli le vedo più avanti, almeno seconda e terza. Per le altre sarà una bella lotta. La Lazio forse mi sembra la più pronta, ha un bel potenziale e lo sta esprimendo. Ci sarà da divertirsi”.

