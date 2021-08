Napoli, Insigne sempre più vicino all'addio: i dettagli

Il Napoli e Lorenzo Insigne sono sempre più lontani, tanto che il calciatore fresco vincitore dell'Europeo, avrebbe comunicato ai suoi stessi compagni la reale possibilità di lasciare gli azzurri. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nello spogliatoio Insigne avrebbe confermato le voci che ormai da mesi circolano sul suo futuro: "C’è la possibilità che vada via". Da pochi giorni è trapelata la notizia di un interesse dell'Inter che potrebbe avvicinarsi al giocatore già in questa sessione di mercato anche se la richiesta di 30 milioni del Napoli non potrà essere soddisfatta soprattutto perché a gennaio, in caso di mancato accordo per il rinnovo, il giocatore sarà libero di potersi accasare in un'altra squadra. Per questo, a meno di sconvolgimenti, la linea sembra essere tracciata. Presto o tardi il Napoli potrebbe perdere il suo capitano.

