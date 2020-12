Napoli - Roma, la vendetta degli ex: Manolas esulta, Totti mette like

NAPOLI ROMA TOTTI - Non c'è pace per i tifosi della Roma. Dopo il netto 4-0 subito dal Napoli al San Paolo, i sostenitori giallorossi hanno puntato il dito sulla prestazione troppo rinunciataria della squadra di Fonseca. Le polemiche, però, non sono finite perché i social sono finiti nell'occhio del ciclone. In particolare non è passato inosservato il post di Manolas. Il difensore degli azzurri, con un lungo passato a Trigoria, ha esultato per il successo con una foto su Instagram: "Grande vittoria, forza Napoli sempre". A suscitare l'attenzione del web è stato il like messo da Francesco Totti al post dell'ex compagno di squadra. Un mi piace che non è assolutamente piaciuto alla tifoseria giallorossa che è insorta sui social accusando l'ex capitano di aver fatto una cosa poco elegante. L'ex numero dieci è subito corso ai ripari togliendo il like, ma il danno era ormai fatto.

