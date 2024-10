Nazionale, Il Corriere dello Sport: "Spalletti cancella la Lazio dall'Italia"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Le convocazioni di Luciano Spalletti fanno discutere. La scelta del ct azzurro di escludere Zaccagni, Provedel e Chiesa fanno rumore. Perché è vero che il 3-5-2 è il modulo scelto, ma viste le chance concesse a Gabbia, Pisilli, Di Gregorio e Maldini sorprendono le non chiamate dei due biancocelesti. La Lazio di Baroni è una delle squadre più in forma del campionato e non convocare nessuno in maglia azzurra è una stranezza. Sui social si parla anche molto della non convocazione di Rovella, altro giovane in crescita, che non ha avuto occasioni al contrario di altri. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport nel taglio alto della prima pagina titola con le immagini di Zaccagni e Provedel e il titolo: "Spalletti cancella la Lazio dall'Italia".