Nazionale, Immobile ha parlato con Mancini: scelto il suo futuro in azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La storia tra Ciro Immobile e la Nazionale, negli ultimi anni complessa e tormentata, non è finita qui. Il capitano della Lazio, nonostante le continue e ingiuste critiche e le responsabilità che ricadono troppo spesso su di lui, ha deciso di continuare a vestire la pesante maglia azzurra ricca di storia e tradizione. Il capocannoniere della Serie A, quest'anno ha conquistato il quarto titolo della carriera, ha parlato con Mancini e ha scelto di proseguire la sua avventura con l'Italia. L'obiettivo, con la mancata qualificazione in Qatar, diventano gli Europei del 2024 ai quali Ciro e compagni si presenteranno da campioni in carica. Immobile adesso si gode gli ultimi giorni di vacanza al Forte Village in Sardegna per poi tornare a disposizione della sua Lazio per il ritiro e la preparazione alla nuova stagione. Nuovi record sono in attesa di essere battuti,il capitano è pronto a infrangerli nel modo che gli riesce meglio, a suon di gol.