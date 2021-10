Nazionale, Immobile out in Nations League: Mancini chiama Kean

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile sarà costretto a saltare gli impegni con la Nazionale. L'attaccante della Lazio, uscito nel primo tempo della sfida con il Lokomotiv Mosca per un problema alla gamba, non ci sarà contro il Bologna e nemmeno per il match tra Italia e Spagna, in programma mercoledì 6 ottobre e valido per le semifinali di Nations League. Per il bomber biancoceleste un'elongazione ai flessori con annesso stop di circa 10 giorni. Mancini, dunque, mette mano alla sua lista dei convocati e studia il sostituto. Come riporta la rassega stampa a cura di Radiosei, oggi il ct della Nazionale annuncerà l'arrivo di Moise Kean per ricostruire la rosa dei 23 Azzurri. Per la prima volta da quando siede sulla panchina dell'Italia, Mancini dovrà fare a meno contemporaneamente di Immobile e di Belotti, anche lui fermo ai box. A trascinare la squadra in attacco ci saranno Kean e Raspadori.