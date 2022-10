Nazionale, Mancini riparte da Euro2024: oggi il sorteggio del girone

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L’esclusione dal Mondiale pesa molto sulle spalle di Mancini e dei suoi ragazzi, quelli che verranno saranno dei mesi duri da affrontare. Il senso di colpa non sarà alleviato, anzi. Bisogna però ripartire in qualche modo, cercare di guardare avanti e fissare nuovi obiettivi aiuterà. Tra questi, rientra l’Europeo del 2024 in Germania. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi la Nazionale conoscerà le sue avversarie nel girone di qualificazione. In diretta, a partire dalle 12, da Francoforte si svolgerà il sorteggio sotto gli occhi attenti e speranzosi della delegazione italiana. Cinquantatré le selezioni partecipanti e dieci i giorni, gli azzurri si sono guadagnati la prima fascia e per questo saranno inseriti in uno dei sette gruppi a cinque squadre saltando il turno qualificazione previsto a giugno. Passeranno solo le prime due classificate di ciascun girone e gli altri tre posti verranno assegnati con gli spareggi tra le nazionali col miglior piazzamento in Nations League. Questa fase della competizione prenderà avvio a fine marzo e si concluderà a novembre 2023.

AVVERSARIE - In attesa di conoscere il proprio destino, l'Italia incrocia le dita e spera che la composizione del girone sia fattibile. I rischi che gli azzurri sperano di evitare, almeno in questa fase della competizione, risiedono in seconda e terza fascia: sono rispettivamente Inghilterra, Francia e Norvegia. Da non sottovalutare però la Serbia, in continua crescita e potrebbe essere la rivelazione del Mondiale in Qatar.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE