Nesta, l'emergenza Covid non è finita: Frosinone in allarme

È ancora emergenza Covid-19 per l'ex Lazio Nesta. Il Frosinone è stato decimato dai contagi da Coronavirus e molti calciatori non sono a disposizione. Contro il Pisa ne mancavano 13 ed erano arruolabili solo in 14, ora Nesta tira un leggero sospiro di sollievo e ne ritrova due (Brighenti e Giordani), ma l'allarme continua. Anche per la prossima contro la Spal il tecnico dovrà fare i conti con mezza squadra fuori servizio e dovrà cercare di prendere punti per tenersi in alto in classifica. Al momento il Frosinone è a 25 punti, in sesta posizione.

