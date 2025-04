Oddi sul derby: "La Roma è favorita... sulla carta. Lazio con handicap europeo, ma..."

RASSEGNA STAMPA - La Lazio arriva alla gara contro la Roma dopo l'amara trasferta di Bodo: "Io non credo che in campo pensassero al derby. Voglio dire che la sconfitta è dipesa da altri fattori", a parlare è l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi. Per lui il campo e il freddo hanno fortemente condizionato la sfida di giovedì: "Spero solo che in trasferta il Bodo abbia un altro volto, altrimenti vedo durissima la rimonta", ha detto a Il Corriere dello Sport.

Il derby per la squadra di Baroni arriva proprio dopo solo tre giorni dalla partita di Europa League, e Oddi è sicuro: "Significa giocare con un handicap pesante. Non c’è migliore incentivo che la vittoria". Per lui la Roma sulla carta è favorita, visto che ha anche una rosa molto più ricca di quella biancoceleste. "Spesso i derby contraddicono le previsioni. E la Lazio di Bodø non era la Lazio di Bergamo", ha precisato.

Proprio contro l'Atalanta la Lazio è tornata al successo: "Ha vinto con merito giocando con grande intelligenza. Ho rivisto la Lazio della prima parte di stagione, brillante grintosa. La Lazio che mi piace, aggressiva, votata all’offensiva". Ma gli manca continuità, che secondo Oddi è dovuta a una rosa troppo corta: "Baroni non ha troppa scelta. Mancano ricambi in ogni settore. Ma l’impianto è ottimo e lui un bravissimo allenatore".