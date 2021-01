Parma - Lazio, inizia male il D'Aversa bis: domenica ci saranno 7 assenti

Non parte nel migliore dei modi la seconda avventura di D'Aversa al Parma. Il tecnico, tornato ieri a far parte del club dopo l'esonero di Liverani, si è trovato a svolgere il primo allenamento con 7 uomini in meno. Nicolussi Caviglia, Grassi, Gervinho, Iacoponi, Osorio, Kucka e Karamoh affollano l'infermeria e saranno indisponibili per la sfida di domenica contro la Lazio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il tempo è poco, gli uomini a disposizione anche. Vedremo cosa si inventerà l'allenatore abruzzese per raddrizzare il percorso del Parma.

Lazio, riecco Lulic: due settimane per capire il futuro. E sul mercato...

Lazio, lo speaker Celletti: "Io laziale per mio nonno e Signori. Gabbo nel mio debutto da vocalist"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE