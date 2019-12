Polemica Inter&Conte-Giornalisti: “Inaccettabile. Ci aspettiamo delle scuse”

Troppo facile pensare di spuntarla così, probabilmente. Nella giornata di ieri l'Inter ha diramato un comunicato nel quale spiegava le ragioni dell'annullamento della conferenza stampa di Conte, accusando i media (in particolare il Corriere dello Sport) e chiedendo rispetto. Cosa che ora ribatte e domanda a sua volta l'Ordine dei Giornalisti. Alla nota della società nerazzurra, infatti, i giornalisti dell'Unione Stampa Sportiva hanno risposto così: “Il rispetto nel mondo del calcio è una cosa seria, deve intervenire subito la Procura Federale perché definire solamente inaccettabile l'atteggiamento di Conte sarebbe senza conseguenze. Inoltre occorrono provvedimenti, l'articolo 21 della Costituzione viene prima di ogni legge: arrivare all'arroganza di punire la stampa nel suo complesso oltre alle critiche verso un professionista come Cucci è un'offesa che non può restare impunita. Ci aspettiamo le sue scuse nel post partita e chiediamo anche cosa pensi del suo comportamento anche una società gloriosa come l'Inter”. Lo stesso Italo Cucci, fautore della scintilla che ha scatenato quest'ennesima battaglia tra Conte e i media, ha ribattuto al comunicato del club di Suning direttamente sulle colonne del Corriere dello Sport. Oltre a smentire polemicamente chi accusava la lettera di essere un falso (è stata inviata da un account la cui mail risultava inesistente, ndr), il giornalista ha scritto: “Ho fatto la birichinata, l'Inter ha Icardi sullo stomaco. Ma tremo per Conte e Marotta che hanno adottato questo provvedimento invece di chiamarmi per chiedere delle scuse (…). E dire che in passato ho detto e scritto tante cose buone (…). Buon campionato, ex amici”.

