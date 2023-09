Portieri goleador nelle coppe europee: da Schmeichel a Palop fino ad arrivare ad Amelia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La storia del calcio è ricca di portieri goleaord e in tal senso come riporta "Il Corriere dello Sport" il primo nome che balza alla mente è sicuramente quello del brasiliano Rogerio Ceni che ha realizzato ben 129 gol in carriera visto che era specialista nel battere le punizioni e i rigori. Il Sud America è ricco di esempi in tal senso, basti pensare al paraguaiano Chilavert (62 reti), il colombiano Higuita (48 gol) e il messicano Jorge Campos (38 centri). Anche loro erano maestri nei tiri da fermo. Anche il vecchio continente però può vantare diversi portieri che hanno timbrato il cartellino. Provedel con il suo colpo di testa all'Atletico Madrid è solo l'ultimo della lista.

EUROPA - Partendo dall'Italia sicuramente è ancora nitido il ricordo della marcatura realizzata da Marco Amelia in Partizan Belgrado-Livorno di Coppa Uefa del 2006. Un colpo di testa a pochi minuti dalla fine a suggellare il pareggio in terra serba. Il tutto a pochi mesi di distanza dalla vittoria del mondiale dell'Italia in Germania in cui Amelia è stato il terzo portiere degli azzurri. C'è chi invece era più abituato a questo genere di appuntamenti come ad esempio Dimitar Ivankov del Levski Sofia che nelle competizioni Uefa ha segnato ben quattro volte: nel 1999 all’Hajduk Spalato nel primo turno di Europa League, nel 2000 all’andata e al ritorno del preliminare di Champions contro l’F91 Dudelange e nel 2002 segnò al Brøndby.

BUTT E I GOL ALLA JUVE - L'ex portiere tedesco Butt è invece passato alla storia per aver trafitto per ben due volte la Juventus con due squadre diverse. Le reti, entrambe su calcio di rigore sono arrivate in Amburgo-Juve 4-4 del 2000 e nel 2002 in Bayer Leverkusen-Juventus 3-1. Vizietto del gol anche per il nigeriano Enyeama che con Hapoel Tel Aviv segnò ben tre volte dal dischetto nelle coppe europee, nella fattispecie contro lo FK Teplice nel 2009, contro il Salisburgo nel 2010 e con i Lione pochi mesi dopo. Nel medesimo periodo andò a segno anche Sinan Bolat con lo Standard Liegi nel match di Champions contro l'AZ Alkmaar. Il tutto 22 anni dopo la prodezza di un altro estremo difensore che ha militato nella formazione belga, ovvero Bordat che nell'86-87 firmò il pareggio con l'HNK Rijeka.

GOL SPETTACOLARI - Non potevano mancare a questa speciale carrellata le reti realizzate da porta a porta tra cui va citata assolutamente quella di Yuri Zhevnov del Bate Borisov contro la Dinamo Tblisi nel 2004. Indimenticabile il colpo di testa di Palop del Siviglia sugli sviluppi di un corner contro lo Shakhtar così come quello di Peter Schmeichel (padre di Kasper, attualmente in forza all'Anderlecht) che ai tempi del Manchester United su angolo di Giggs riuscì a trafiggere i russi del Rotor Volgograd.