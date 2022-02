Porto-Lazio, Felipe Anderson torna da ex e prepara la vendetta

RASSEGNA STAMPA - Tornano le grande sfide di Europa League. Giovedì sera vanno in scena i match d'andata dei sedicesimi di finale della competizione. La Lazio fa visita al Porto in una gara delicata e di grande fascino. Partita speciale soprattutto per Felipe Anderson che torna da ex dopo un'esperienza tutt'altro che indimenticabile. L'avventura portoghese dell'attaccante brasiliano, arrivato nell'estate del 2020 in prestito dal West Ham, iniziò malissimo e non riuscì a decollare. Uno dei primi match di Pipe fu il derby contro lo Sporting Lisbona. Conceição lo inserì in campo nei minuti finali e, da una sua palla persa a centrocampo, scaturì il gol del definitivo pareggio dei biancoverdi. Da quel momento in poi, Felipe disputò solo altre 9 partite, collezionando appena 389 minuti. Adesso il numero 7 è tornato alla Lazio, dove il suo talento era sbocciato per la prima volta. L'avvio di stagione è stato esaltante, poi un leggero calo di rendimento e di condizione fisica. E' dietro a Pedro e Zaccagni nelle gerarchie di Sarri ma contro il Porto avrà grande voglia di rivalsa. A gara in corso può essere un'arma in più per il Comandante contro una squadra che non ha creduto in lui dall'inizio.