Primavera - Crespi, il bomber del futuro: il baby Lazio fa impazzire tutti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Quello che sta attraversando Valerio Crespi nella Primavera della Lazio è un periodo estremamente positivo. La formazione di Sanderra non ha iniziato bene questa stagione, ma piano piano è arrivata al secondo posto in classifica raccogliendo ben 6 vittorie consecutive. Il "grazie" più forte i ragazzi devono dirlo a lui: 9 gol nelle ultime 5 partite (4 doppiette). Come riporta la rassegna di Radiosei, i suoi numeri fanno davvero sorridere i tifosi: un gol ogni 86 minuti, 13 in 13 partite e capocannoniere indiscusso della Primavera 2. Il suo vizio del gol non è una novità, basti pensare che lo scorso anno ne ha messi in tasca 15 in 23 presenze.

Mauro Bianchessi se l'è andato a prendere al Savio e ha portato all'operazione di circa 100mila euro (compreso Fabio Ruggeri) per strappare via il giovane talento. Alla fine se l'è accaparrato la Lazio, ma su di lui in tante gli avevano messo gli occhi addosso (Milan, Parma e Fiorentina): forse il merito di quell'aquila stampata ora sul suo petto è anche un po' della famiglia lazialissima, che non vede l'ora di vederlo diventare un grande tra i grandi. Intanto ammira e ascolta i consigli di Ciro Immobile, il "professore" migliore che poteva capitargli. Occhio al contratto, in scadenza nel 2024.