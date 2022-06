PRIMAVERA - Lazio, che situazione! Squadra da rifare e giovani incerti sul proprio destino

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Primavera della Lazio deve essere ricostruita. L'evidenza si è mostrata agli occhi di tutti al termine della stagione appena conclusa, con i ragazzi di Alessandro Calori che non hanno centrato l’obiettivo promozione ai play off. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c’è una situazione confusionaria sul destino dei giovani biancocelesti, a partire dai due portieri, Giacomo Moretti e Alessio Furlanetto: il primo, classe 2003, è svincolato e andrà via a parametro zero. Il secondo, reduce da sempre di ottime prestazioni tra i pali, aspetta di sapere quale sarà il suo posto. Anche Romano Floriani Mussolini e Simone Castigliani attendono risposte, ma sembra prendere sempre più piede l’idea del prestito. Qualche giovane potrebbe poi essere aggregato al ritiro di Auronzo, mentre a Formello la ricostruzione potrebbe essere già iniziata.