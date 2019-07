PRIMAVERA - Lazio, in settimana la firma con Menichini: poi si guarda al futuro

Leonardo Menichini sarà il nuovo allenatore della Lazio Primavera, ormai restano davvero pochi dubbi su questo. È un pupillo di Lotito, che l'ha chiamato a più riprese negli anni per togliere le castagne dal fuoco quando la situazione a Salerno iniziava a scaldarsi pericolosamente. Menichini ha sempre risposto presente, ora il patron biancoceleste è pronto a premiarlo: a 65 anni, per la prima volta in carriera il tecnico allenerà una squadra Primavera, si tratta di una nuova sfida per lui. La Lazio rappresenterà un punto importante della sua vita da allenatore e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non dovrebbe mancare molto per rendere ufficiali tutte le pratiche burocratiche. In settimana dovrebbe essere previsto l'incontro tra Menichini e la società, servirà per ratificare l'accordo fino al 2021 – possibile anche che si tratti di un anno di contratto con opzione per il secondo – e per iniziare a programmare il futuro dei ragazzi della Primavera. Il ritiro si svolgerà in provincia di Perugia dal 30 luglio al 9 agosto, e non ne faranno parte sicuramente i classe '99 Baxevanos, Mohamed e Jorge Silva (quest'ultimo potrebbe partire per Auronzo). Da questa stagione diventeranno fuoriquota i 2000 e potrebbe entrare in vigore una riforma che ne farebbe aumentare il numero in rosa da 3 a 5: su questa possibilità si giocano diverse conferme.

