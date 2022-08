PRIMAVERA | Lazio, sconfitta formativa in amichevole con la prima squadra del Crotone

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Come successo con il Benevento, la Lazio Primavera cade contro la prima squadra del Crotone che milita in Serie C. Il test precampionato, giocato a Spinaceto, va ai calabresi (4-0 grazie alle reti di Cantisani, Panico, Bove e Pannitteri), ma i biancocelesti imparano dai più grandi. La squadra di Sanderra inizierà il campionato il 10 settembre e confrontarsi con squadre più esperte è utile per fare le ossa al gruppo. L'obiettivo imposto dalla società è la promozione in Primavera 1 che manca da due anni. L'altra squadra che si giocherà il primo posto del girone, almeno sulla carta, è il Pescara appena retrocesso. Serve definire la rosa (Fabiani e Enrico Lotito sono al lavoro per completare l'organico con l'inserimento degli ultimi innesti), poi sarà il campo a parlare.