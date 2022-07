PRIMAVERA - Lazio, via al ritiro il 22 luglio con Sanderra in panchina ed Enrico Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Sarà una nuova Primavera quella che nascerà sotto il segno di mister Sanderra. I biancocelesti si ritroveranno nella giornata di martedì per le visite mediche di idoneità in Paideia per poi partire venerdì 22 alla volta di Roccaporena, frazione di Cascia, e iniziare la pre-season che durerà circa dieci giorni.

Sanderra ha sposato il progetto nato a Formello e prenderà il posto di Alessandro Calori. Sono molti gli aspetti su cui lavorare per quanto riguarda la rosa da allestire che ha come primo obiettivo quello di tornare in Primavera 1 dopo la retrocessione di quest'anno. I 2002 salutano la categoria mentre i 2003 saranno i nuovi fuoriquota. Dall'Under 18 saliranno i meritevoli e i convocati da Sarri per Auronzo, Furlanetto, Adeagbo, Bertini e Floriani Mussolini dovranno decidere del loro futuro.

Cambiamenti anche nel quadro dirigenziale: non solo l'entrata in gioco del ds Fabiani ma anche quella di Enrico Lotito, figlio del patron Claudio, che si occuperà non solo della Primavera ma anche della Lazio Women.