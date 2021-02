Primavera, Libero difende Romano Mussolini: "Quando stava alla Roma..."

RASSEGNA STAMPA - La doppia convocazione di Romano Floriani Mussolini con la Primavera non è sfuggita all'opinione pubblica. Il terzino destro, nonostante non abbia ancora esordito con la squadra di Menichini, fa già parlare di sè. Media e social hanno dato particolare risalto alla vicenda puntando sulla parentela con il bis nonno Benito e sulla scelta di prendere il doppio cognome usando anche quello di mamma Alessandra. In difesa del ragazzo è intervenuto Libero che nell'edizione odierna ha scritto: "In molti sui social (luogo prediletto delle capre) hanno perciò pensato che si potesse attaccarlo sul personale, sulla scelta e sull'opportunità (anche sulla legalità) di optare per il doppio cognome, sciorinando battute". Il quotidiano milanese si è poi chiesto come la vicenda non sia diventata pubblica durante la permanenza del ragazzo nell'Accademy della Roma. Libero chiude l'articolo dicendo: "E anche se ha cominciato a giocare nelle giovanili della Roma, dove a quanto pare (giustamente) il doppio cognome non era un problema per nessuno".