Provedel, il portiere-centravanti vuole ancora stupire con la Lazio in Europa

RASSEGNA STAMPA - Al Celtic Park, gli occhi sono puntati sui portieri, in particolare su Ivan Provedel, il portiere-centravanti che ha catturato l'attenzione con il suo eccezionale gol in Champions League. Dall'altra parte del campo, c'è Joe Hart, noto per le sue abilità nel parare i rigori, pronto a sfidarlo. Provedel è diventato un vero e proprio eroe grazie al suo gol contro gli spagnoli, ottenendo riconoscimenti e l'attenzione a livello internazionale. Tuttavia, il suo contributo non si limita al gol e alle parate; si è anche distinto per la precisione nei passaggi, completandone 14 dei 15 effettuati nella prima giornata di Champions League (93,3%). Questo lo ha collocato tra i migliori portieri in termini di passaggi riusciti, insieme a nomi come Fernando Muslera, Kepa, Ederson e Diogo Costa. Inoltre, Provedel è uno dei sette portieri che hanno centrato il 100% delle parate all'interno dell'area di rigore, dimostrando la sua versatilità e leadership. La sua storia è quella di un portiere a tutto tondo che ha iniziato a giocare come centravanti da ragazzo prima di abbracciare la carriera di portiere. La sua ribalta internazionale è arrivata relativamente tardi, ma ora, a 29 anni, è un elemento fondamentale per la Lazio, contribuendo a evitare sconfitte e goleade. Provedel è il perno su cui si basa la squadra di Sarri, sia in difesa che in attacco. Tuttavia, l'allenatore spera che la squadra lo sostenga meglio, permettendogli di continuare a eccellere come portiere e magari aggiungendo qualche gol in più alla sua collezione. Riporta cos' il Corriere dello Sport.