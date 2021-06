Raggi: "Io laziale per vocazione familiare. Sarri-Mourinho? Grande segnale per la città"

La sindaca Virginia Raggi è tornata a parlare della questione legata allo stadio Flaminio e non solo. Nella lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei si è parlato anche di calcio e nello specifico, ovviamente, di Lazio e Roma. La sindaca ha esternato la sua simpatia, dovuta al "pressing" del marito, per i colori biancocelesti e si è detta felice dell'arrivo di due tecnici di spessore come Sarri e Mourinho nella Capitale, un segnale forte per la ripartenza della città. Sulla questione Flaminio ha ribadito la disponibilità a sedersi al tavolo con Lotito per discuterne apertamente, affrontando eventuale proposte.