Ranieri e la frase che non ti aspetti sulla Lazio: "Non escludo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Claudio Ranieri è tornato ad allenare in Serie A. Il Cagliari è tra le neopromosse della stagione e ha iniziato con un punto nelle prime tre giornate. Il tecnico ha parlato in esclusiva sulle pagine de La Gazzetta dello Sport dicendo di aver trovato un campionato in cui si corre molto e non solo. Al momento di commentare le sue favorite per il titolo ha incluso la Lazio, ma non la Roma. Il mister, noto tifoso giallorosso, ha detto che Milan e Inter sono due squadre con una grande organizzazione. Oltre alle due milanesi, però, Ranieri non esclude Napoli, Lazio e Juventus, che ha anche il vantaggio di non avere le coppe.