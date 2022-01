Roma, Calvarese insegna... le mosse degli arbitri al VAR

Giampaolo Calvarese a servizio della Roma. L'ex arbitro, andato in pensione alla fine della scorsa stagione, è ora un dipendente dei Friedkin. Ai giallorossi sarà match analyst relativo alla partita e alle situazioni di gioco e insegnante per giocatori e staff tecnico riguardo regolamento e protocollo VAR. L'ex fischietto continuerà anche la sua esperienza come match analyst ad Amazon. Per la Roma sarà un insegnante non solo per la prima squadra, ma anche per la Primavera e la squadra femminile.