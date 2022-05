Roma, festa senza limiti: il Campidoglio pensa a un tour, i tifosi preparano un funerale alla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Proseguono senza sosta i festeggiamenti dei tifosi della Roma dopo la vittoria della Conference League. Sì, perché la vittoria della competizione sarà festeggiata dai sostenitori giallorossi per tutta l'estate. Il Campidoglio sta pensando a un vero e proprio tour con mostre ed esposizioni in parchi e piazze per attirare i tifosi. L'amministrazione comunale ne parlerà con l'As Roma - a cui ovviamente spetta l'ultima parola sull'utilizzo del trofeo - prima di stilare un elenco di luoghi dove esporre il simbolo della vittoriosa campagna continentale romanista targata 2021-22. Il sindaco Gualtieri, dopo le vacanze, potrebbe accogliere i calciatori per premiarli. I quartieri, poi, saranno protagonisti e a San Lorenzo è in programma un funerale alla Lazio con cena a base di vino rosso e porchetta. A svelarlo è Rino Fabiano, assessore all'Ambiente e allo Sport del II Municipio, che sulle pagine de il Messaggero ha rivelato: «Mi hanno subito chiamato per chiedermi di poter organizzare una festa ironica con la benedizione della salma della Lazio in piazza dei Sanniti si terrà martedì alle 17». Una scelta quantomai singolare perché, per quanto ci sia rivalità nella Capitale, la Roma non ha vinto il trofeo contro la Lazio, cosa che i biancocelesti hanno fatto contro i giallorossi nel 2013. Ok aver riportato a casa un titolo dopo 14 anni, ma forse la situazione sta sfuggendo un po' di mano.