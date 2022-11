Roma - Lazio, Condò: "Sarri sa trovare alternative, Mourinho senza Dybala..."

L'editorialista de La Repubblica commenta il derby della Capitale e mette a confronto i due allenatori elogiando Sarri e pungendo Mou...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prende tutto. La squadra di Sarri vince il derby e vola al terzo posto in classifica. Una gara perfetta quella dei biancocelesti che, già senza Immobile e Milinkovic, hanno perso in corsa anche Lazzari e Luis Alberto. Il tecnico biancoceleste ha saputo toccare i tasti giusti e ha indovinato tutte le mosse. Dello stesso avviso anche Condò che sulle pagine de La Repubblica scrive: "Naturalmente il derby è una gara nella quale il risultato si porta via tutto. A corollario c’è il ritorno della Lazio in zona Champions malgrado l’assenza dei suoi uomini migliori. Mentre Sarri sa trovare alternative, però, Mourinho senza Dybala sembra perduto: in rosa non ha né un regista basso né un difensore abile nell’impostazione, soltanto mediani o laterali i cui cross vengono regolarmente murati".