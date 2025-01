Roma - Lazio, Di Biagio racconta i suoi derby: dai rimorsi alle zero vittorie

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Si è raccontato con estrema sincerità Luigi Di Biagio nell'intervista rilasciata a Il Romanista. L'attuale tecnico dell'Arabia Saudita under 21 ha parlato della grande importanza del derby nella capitale e del suo tifo conclamato per i giallorossi. Ci ha tenuto ha ribadire la sua fede calcistica perché in passato si è trovato in difficoltà a causa di alcuni rumors che lo dipingevano come un grande tifoso laziale. "Mi pesava la bugia che fossi laziale: a Milano vivevo il derby in modo diverso e infatti ho fatto gol", ha detto in merito alla questione.

Infatti il suo rendimento nella stracittadina romana è stato sempre inferiore alle aspettative, tanto da non riuscire a vincere neanche uno dei 9 derby giocati. Per quanto riguarda il presente della Roma, Di Biagio auspica che la squadra possa rialzarsi e tornare a occupare la posizione di classifica che compete a una squadra di questo calibro.