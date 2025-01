Roma - Lazio, le pagelle dei quotidiani: male Baroni, Isaksen deve fare di più

Il giorno dopo il derby è tempo di tirare le somme. La Lazio di Baroni sbaglia l'approccio alla gara e ne paga le conseguenze. Bene nel secondo tempo, ma mancano i gol. La squadra ha provato a reagire, ma non è riuscita ad essere concreta contro una Roma attendista che stava aspettando solo l'errore biancoceleste per ripartire. Un'occasione sprecata, ma che non cancella il grande campionato fatto fino a qui. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6 (Lazzari 34' st S.V.); Gila 5.5; Romagnoli 5.5, Tavares 6 (Pellegrini 44' st S.V.); Rovella 6; Guendouzi 6; Isaksen 4 (Tchaouna 1' st 5.5); Dele-Bashiru 5 (Dia 1' st 5.5); Zaccagni 6 (Noslin 44' st S.V.); Castellanos 5; Baroni 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5.5; Marusic 5 (Lazzari 34' st 5.5); Gila 6.5; Romagnoli 5.5, Tavares 6 (Pellegrini 44' st S.V.); Rovella 6; Guendouzi 5; Isaksen 5 (Tchaouna 1' st 5.5); Dele-Bashiru 5 (Dia 1' st 5); Zaccagni 5.5 (Noslin 44' st S.V.); Castellanos 6; Baroni 5.5.

IL MESSAGGERO - Provedel 6; Marusic 5 (Lazzari 34' st S.V.); Gila 5; Romagnoli 4.5, Tavares 6 (Pellegrini 44' st S.V.); Rovella 4; Guendouzi 5.5; Isaksen 5 (Tchaouna 1' st 5.5); Dele-Bashiru 5.5 (Dia 1' st 6); Zaccagni 5 (Noslin 44' st S.V.); Castellanos 6; Baroni 4.