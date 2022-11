Roma - Lazio | Piano sicurezza, traffico e trasporti: tutte le info

Vertice in Prefettura ieri per studiare tutte le mosse in vista della stracittadina di domenica alle 18 che vedrà oltre 62mila spettatori...

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Lo stadio Olimpico si prepara a un derby carico di importanza. Saranno oltre 62mila gli spettatori presenti di cui 16mila tifosi della Lazio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, ieri si è svolto un vertice in Prefettura, alla presenza dell’assessorato alla Sicurezza di Roma Capitale, in cui si sono messe sul tavolo le prime misure volte a garantire lo svolgimento sereno di tutte le fasi della partita. L’area dell’Olimpico sarà divisa in tre settori di accesso, Nord, Est e Sud, per evitare il contatto tra i tifosi. E anche se l’attenzione per il match è come di consueto alta, non sarebbero emersi elementi di particolare criticità. Un nuovo incontro istituzionale si svolgerà domani, alla vigilia del derby, per fare il punto della situazione e stabilire eventuali misure aggiuntive. Nel frattempo il Comune ha attivato il consueto piano trasporti, con divieti di sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima del fischio d’inizio. I tifosi in possesso del biglietto potranno parcheggiare in due aree loro dedicate: i giallorossi in piazzale Clodio e i biancocelesti in viale XVII Olimpiade. Chiusure al traffico, invece, sono previste su viale Tor di Quinto (tra via Civita Castellana e largo Diaz); lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Diaz e piazzale De Bosis); ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna; piazzale Giardino; lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan. Viale del Ministero degli Affari Esteri sarà pedonalizzato. L’afflusso di spettatori sarà massiccio: in vendita ci sono ancora poche decine di biglietti Premium e poi non ci sarà più un seggiolino libero. Roma e Lazio, di comune accordo, hanno voluto aumentare la «zona cuscinetto» posta tra Tribuna Tevere e Distinti Nord, togliendo dalla vendita centinaia di biglietti. Una scelta che nei giorni scorsi aveva portato a qualche protesta dei tifosi della Lazio.