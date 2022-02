Roma, le casse piangono: a dicembre perdite per 113.7 milioni di euro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla Roma non bastano i 11.9 milioni di euro incassati dalla Conference League. I giallorossi continuano ad avere perdite in bilancio: l'ultima, registrata al 31 dicembre per il bilancio 2021/22, secondo i dati Consob è per 113.7 milioni di euro. La rassegna stampa di Radiosei riporta che anche il debito del club non è migliorato. Si è passati dai 300 milioni di giugno ai 298 di dicembre. Al momento il futuro non è roseo per la società di proprietà dei Friedkin, le perdite a fine giugno potrebbero essere più ingenti dello scorso anno e non si escludono sanzioni da parte della Uefa per il FairPlay Finanziario (se dovesse tornare in vigore).