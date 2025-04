Roma, Menez sul derby contro la Lazio: "Che ricordi, è speciale. Che vinca..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ricordi e attualità nell'intervista di Jeremy Menez rilasciata ai taccuini de Il Corriere dello Sport. L'ex calciatore della Roma, passato anche per il Milan, tra le altre, ha commentato le vicende giallorosse di questa stagione parlando anche dell'imminente derby contro la Lazio. Oltre a essere tornato a parlare della stracittadina del 2010, si è soffermato anche su quello di domenica. Ecco cosa ha detto: "Il derby? Io ne ho giocati e vissuti parecchi. Quello di Roma è speciale. Chi vince? Non lo so (ride, ndr). Come si dice: che vinca il migliore".