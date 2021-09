Roma, sale l'ansia derby: Mourinho porta la squadra in ritiro

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno al derby della Capitale, vero spartiacque di questo avvio di stagione. Domenica, ore 18, riflettori puntati sullo Stadio Olimpico perché ci sarà di nuovo Lazio-Roma con i tifosi sugli spalti e il primo scontro in Italia tra Sarri e Mourinho. Il tecnico portoghese sta preparando la gara con grande attenzione. Trigoria è completamente blindata e gli allenamenti non vengono ripresi dalle telecamere. Inoltre Mou ha deciso di mandare in ritiro la squadra fino al giorno del match. I calciatori rimarranno a dormire al centro sportivo per restare più concentrati. Domenica mattina, invece, è previsto un risveglio muscolare in palestra, il pranzo e la partenza per lo stadio in largo anticipo per evitare il traffico.