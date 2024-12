Sacchi stupito da Baroni: "Alla Lazio si è superato". E sulla squadra...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a tornare in campo, dopo il Lecce i biancocelesti dovranno affrontare l’Atalanta. La Dea è attesa all’Olimpico domani sera, calcio d’inizio alle 20:45 per una sfida che si preannuncia spettacolare. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha espresso le proprie sensazioni commentando il momento delle due squadre e il lavoro dei rispettivi allenatori. Apprezza in modo particolare il calcio espresso da Gasperini e Baroni, lo ha definito come quello “dei padri fondatori” più offensivo e collettivo che non si vedeva a detta sua da cinquant'anni.

L’allenatore dei capitolini lo ha colpito, non conosceva così bene e lo ha stupito: “Si è superato alla Lazio”. La squadra gli piace, ha un movimento armonico. Tutti si aiutano e nessuno viene mai lasciato solo. È compatta tanto da dare la sensazione che in campo “non sono in 11, ma sembrano 22”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE