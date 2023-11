Salernitana, Inzaghi: tanto lavoro e stop alle polemiche per uscire dalla crisi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Ultimo posto in classifica e una crisi da cui sembra non si riesca a uscire. In casa Salernitana, prossima avversaria della Lazio al ritorno dalla sosta, neanche il cambio di allenatore ha ancora dato i frutti sperati. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il patron Iervolino in queste settimane ha preferito rimanere in silenzio facendo le sue valutazioni.

Il primo nodo da sciogliere è la condizione fisica della squadra che cala vistosamente nel secondo tempo, il secondo il calo di alcuni calciatori che fanno parte della vecchia guardia e che non stanno rendendo come avrebbero dovuto. Il patron spera che la squadra possa trovare la coesione della passata stagione e che Filippo Inzaghi possa davvero dare la svolta.

L'obiettivo fissato è chiaro: la Salernitana dovrà fare almeno 7 punti da qui alla fine del girone di andata per poi attendere gennaio e rinforzare la rosa.