Salernitana, la squadra di Castori vede la Serie A e Lotito...

Risultato importantissimo quello raggiunto ieri dalla Salernitana di Castori che grazie alla vittoria sul Pordenone, arrivata negli ultimi minuti, ora si trova al secondo posto in solitaria con vista promozione in Serie A. Se la compagine campana dovesse vincere le ultime due gare sarebbe infatti aritmeticamente promossa. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo in questo caso il presidente Lotito dovrà decidere in merito a quale società rimanere a capo. La stessa persona non può infatti avere la proprietà di due società nella stessa categoria.

Lazio, occhio al cartellino: tutto il centrocampo è in diffida

Lazio tra Champions ed Europa League: ballano 35 milioni e forse un big

TORNA ALLA HOME